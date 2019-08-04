中国官媒批评美国背信弃义 强调增加从美进口需要信义支持的市场

中国官媒《人民日报》今日发表署名钟声的评论，批评“美国一些人背信弃义、挑战国际交往基本原则”，强调中国增加从美进口，需要“有信义支持的稳定有序的市场，而不是乱挥关税大棒”。

中美第十二轮贸易谈判7月30至31日在上海举行后，美国总统特朗普8月1日通过推特表示指中国并没有禁止芬太尼流入美国及购买的美国农产品不够，因此决定从9月1日起对现已征税之外的其余价值3000亿美元的中国商品征收10%的额外关税，为中美贸易谈判再投下震撼弹。

《人民日报》在今日的评论中反驳，指此举“严重违背中美两国元首大阪会晤共识，给中美经贸谈判造成严重困难”。评论表示，美国6月29日在大阪已经承诺“不再对中国产品加征新的关税”，但如今又对中国抡起关税大棒，令国际市场信心受到冲击。

这是自8月1日特朗普宣布额外关税以来，中国官媒连续第三天批评美国的行为。新闻联播2日、3日连续两晚驳斥特朗普在推特中的指责，《环球时报》《人民日报》也都发表评论，指责美国加征关税对中美贸易探班没有帮助。

评论认为，美国经济动能不足苗头显露，但“病急不能乱用药”，更不能无视自身长期积累下来的问题而无端怨天尤人。同时评论也指中国是市场经济国家，增加从美国进口要靠市场主体自主抉择，强调中国增加从美进口，需要“有信义支持的稳定有序的市场，而不是乱挥关税大棒”。

评论指美国农业“笼罩的悲情色彩”，是美方错误决策的后果，表示中美贸易链条已因美国行为“饱受冲击”，恢复起来“断不可能立竿见影”。该论述应是在强调中国不可能立即按美国要求，购买大量的美国农产品。

评论最后强调，中国历来看重践诺守信，强调“诚信者，天下之结也”，表示信守承诺、遵循共识，不仅有利于中美两国各自的发展和人民的福祉，而且有利于世界经济稳定增长，符合各国利益。