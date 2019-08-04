“网红奶茶”配方被公开售卖 律师:或涉嫌侵权或欺诈

近日，有网友反映称，在网购平台上有人售卖奶茶配方，包括喜茶、Coco、皇茶、茶颜悦色等多个品牌。店家宣称网售奶茶配方系内部资料，不仅包括文字版奶茶制作方法，还附有视频以及员工手册等。对此，多家奶茶店相关工作人员表示，不会在网上售卖相关配方，获取配方的途径是成为加盟商拿到公司授权。

据《北京青年报》报道，网上售卖的奶茶配方包括喜茶、Coco、一点点、皇茶和茶颜悦色等多个品牌，价格在60元左右。其中一家售卖配方的店家称，售卖资料包括20个品牌的原版配方（含配方资料、员工手册、开店设备、原料设备），出新品还可以免费永久更新，下单后可以加入售后交流群，还有“老师”在线解答，借鉴别人的成功经验。

一店家透露，配方是经过多次尝试后得出的最合理做法，“口感和店里的一样”，对于配方来源，店家只称，“只需追求味道就行了，只管学习就行，不用管其他的。”

另一家售卖配方的店家则称，配方都是正宗的，比例精确到克，来源则是“内部渠道来的”。店家还称，现在市面上很多家卖配方的都是从他这里倒卖出去的，“有的就是在我这里购买的资料然后拿出去卖，没有任何售后服务”，不少店家售卖的配方月销量在一千笔以上。

配方资料卖给谁？店家称，除了有人想要自己在家做一杯冷饮外，还有一部分是开奶茶店的商家，想在口味和品种上靠近“网红”奶茶。

根据北青报获取的资料显示，有一些手册和配方等显示为纸质版拍照或是扫描形式，另有一些配方则是电子版形式，疑似为拍照后外流出去。此外，购买的资料中还有一些视频操作步骤等。

其中一家知名品牌的“配方手册”上注明是机密资料，还写有“公司内部文件禁止外传”，里面包含水果茶、奶茶等多种饮品的所需原料以及操作步骤等，配方步骤和另外一份相同。但是对于另一品牌的多款饮品，资料则各不相同。

而其中一家总部在广州的奶茶店招商部工作人员称，公司不会在网上售卖配方资料，“网售的配方都是假的”。工作人员称，加盟商交纳一定费用加盟后，公司会给加盟商提供制作设备以及配方，并不需要再购买。另一家品牌奶茶店相关工作人员也称不会在网上卖配方，开设品牌奶茶店可以通过加盟形式加入，在正式加入后，公司会提供相应的配方，并授权使用品牌。工作人员还称，“做奶茶核心还是食材，即使有配方也没有用”。

北京康达律师事务所韩骁律师对此表示，对于奶茶品牌经营商而言，奶茶配方属于商业秘密，未经其许可他人不得私自使用、泄露及售卖以营利，如果网售配方为真，那么网售人涉嫌侵犯奶茶店的商业秘密及不正当竞争，可能承担相应的刑事或民事责任。如奶茶店商家已对奶茶配方及品牌申请专利权及商标权保护，那么网售人还涉嫌侵犯奶茶店商家的知识产权。