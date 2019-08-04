中国单身成年人口超2亿 背后商机无限

近日，有媒体报道，日本随着老龄化、少子化倾向，单身率攀升，有公司借此推出“租家人”服务。此外，在日本，针对一个人的餐饮、健身服务也多了起来。

有机构数据显示，中国单身成年人口数量已经超过2亿。所谓的“单身经济”逐渐引起了商家的注意，比如说，“一人量”家电消费数量上升。

据央广网报道，正是因为中国单身人口太多，因此催生各种“单人经济”，包括单人火锅、单人唱歌、单人看电影等模式。

而第一财经商业数据中心（CBNData）联合口碑发布的《2018生活消费趋势报告》显示，“单人的自我乐活模式”正引领一场全新生活方式的变革。

日前，国金消费研究中心发布的2019年《单身经济专题分析报告》指出，“花钱买方便”是单身消费的动向之一：靠近社区、高品控的便利店是更适合单身群体的购物场景，同时，外卖是单身青年们的饮食首选。 这甚至影响了95后男孩小陈在租房上的选择。

工资不够，但是对生活的要求还比较高，因为不想太委屈自己，环境一定要好一点，麦当劳、肯德基、德克士配送范围一定要在里面。

在众多消费者都要买上一笔的“双十一”，“一个人”的影响力也已经脱颖而出。去年“双十一”多家网络销售平台数据显示，“一人份”商品在销售“爆款”中蹿红。阿里巴巴集团公众与客户沟通部曹颉介绍，功能细分的迷你家电新物种已经成为单身人士“标配”。

“单身经济”的走热首先反应在一个“小”字，一个人生活，需要的家电家具更迷你，但相应的功能性需求并没有减少。因此，大到冰箱、烤箱、洗衣机，小到餐具、日常饮食，品牌商将注意力放在更小的包装和更贴心的设计上，以求适应独居消费者对于生活品质的追求。比如说，专供女士用来冰镇面膜、小规格的酒、180公升以下迷你小冰箱卖得非常好。而给单身人士做饭、饮水的迷你电饭煲、迷你电火锅和迷你电水壶销量提升明显。

在线下，一家大型电器卖场的工作人员潘越也表示，这种适合独居人士的单身小家电，销量也在增长。

除了商品和服务消费，国金消费研究中心2019年《单身经济专题分析报告》还表明，“单人经济”消费者为了悦己而消费，“一个人”旅游，追求更高体验感；为了“买寄托”而消费，“一个人”养宠物，寻求“亲人”般的陪伴；为了“未来”而消费，“一个人”购买非学历教育充实、提升自我。 对于“单人经济”，曹颉指出，数以亿计的单身人士背后，是巨大的市场需求。

不仅是城市单身群体对美好生活有强烈的向往，在消费升级的浪潮之下，中国广大三四五线城市的消费者，以小镇青年为代表的下沉市场消费者，也展示出了强大的全新需求，他们追求新潮、享受便捷、关注性价比。

除了主打“一个人”，也有专家指出，“单人经济”这类的“孤独经济”其亮点不在于孤独经济本身，而在于所向往的“团圆经济”。因此，一些让不认识的人能互相接触的团体活动也可以说是一种“孤独经济”。 网络上，有人调侃，各方都已经瞄准单身人士，除了爱情。