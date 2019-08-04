哪些中国城市夜间经济最活跃？

最近一段时间，“夜间经济”被讨论的频率越来越高。

先是南北之争。南方人说，我来了北方，从此没有了夜生活；北方人却反驳，谁说北京没有夜生活？

对于夜生活的讨论，不仅仅停留在南北之争。今年以来，北京、天津、成都、重庆、上海、济南等地陆续出招，“点亮”城市夜生活。最引人注目的，恐怕要数上海了。今年4月，上海任命了首批夜间区长和夜生活CEO。

据中新网报道，从外卖小哥的夜间送单轨迹，也能判别一座城市“夜经济”的活跃度。报道引述口碑饿了么数据显示，过去一个月，按晚21：00至次日凌晨5：00的时间计算，深夜跑单距离累计最长的骑手来自上海，上海同时也是夜间餐饮消费活跃度最高的城市。

据悉，这位最勤奋的骑手，深夜最远一单夜宵，配送距离超过30公里，骑手用时一个半小时跨城送达。

从夜间骑手的活跃度来看，很多“夜经济”活跃的城市名不虚传。

22点到23点，大理、重庆、杭州的大多数骑手仍在活跃跑单。23点到24点，贵阳、武汉和广州近半数仍在城市穿行。过了0点，深圳、厦门和佛山超三分之一的骑手仍在活跃送单。

再来看外卖订单排名。美团外卖夜宵数据显示，上半年，夜宵外卖订单数城市排名中，深圳排第一，广州第二，北京第三。全国人民最喜欢在21-22点点夜宵外卖，这个时段的外卖订单量占夜宵外卖订单总量约40%。

其中，广州相较于全国其他城市的吃饭时间更晚，23点后的订单占比较全国整体水平高出7%，且广州是凌晨4点夜宵外卖订单量第二多的城市。

北京宵夜场景也越来越长，凌晨四点的订单量同期上升超过65%。北京点夜宵最多的区是朝阳，占比30%，海淀15%获得亚军，丰台10%挤进前三，昌平7%遗憾落榜。

口碑的夜间到店消费呈现“南强北弱”趋势，在全国夜间消费最活跃的10个城市中，南方城市占9席，北方城市仅北京上榜。

而另一份《阿里巴巴“夜经济”报告》显示，19点到21点是电影观演高峰，最活跃的城市要数文化基础设施发达的北京、上海、天津、成都、杭州。夜场电影也是年轻人的心头好，夜间观影最多的城市分别是广州、上海、深圳、北京、杭州。

除了看电影，还有夜景游览、灯光演艺等丰富的夜间玩法。

马蜂窝大数据显示，夜游热度最高的城市分别是北京、重庆、广州、西安和苏州。重庆两江夜游，广州珠江夜游、上海浦江夜游等以游轮为主要方式的体验，越来越受欢迎。

在灯光演艺方面，南京“夜泊秦淮”，以城市夜景灯光和两岸的地标性建筑为特色，将餐饮休闲、观光表演及互动娱乐融于夜间游船。天津最近也优化了海河夜景灯光布置，推出富有创意的“灯光秀”，海河游船的运营时间也随之调整。

就连平日关门最早的博物馆，晚间也持续开放。

目前，上海、广州、深圳、成都等城市均开设了夜游博物馆。北京、长沙、杭州等地推出的“夜宿博物馆”活动也深受人们喜爱。今年春节期间，西安“大唐不夜城”、故宫 “紫禁城上元之夜”等活动甚至一票难求。

当然，夜间生活方式，离不开酒吧。“喝一杯”，常常标志着城市夜生活的开始。北京三里屯酒吧街、成都少陵路酒吧街中的酒吧和夜总会是较为著名的酒吧聚集区域。

不过，谈到酒量，登上榜首的却是福州人、上海人和天津人。

据饿了么口碑发布的深夜酒类消费趋势大数据显示，福州人啤酒酒量全国最高，上海人红酒酒量全国最高，而天津人以平均订单酒量800ml拿下白酒酒量排行榜第一。

值得一提的是，目前夜间还出现了一种新玩法，比如刷抖音。

根据抖音城市夜间活力数据，从夜间打卡比例来看，南方城市夜间普遍比北方城市活跃。深圳、广州和东莞排名南方城市前三甲，夜间打卡比例远高于其他城市。西安则排在北方城市的首位，夜间活跃度超过了北京。

《阿里巴巴“夜经济”报告》显示，21点到22点是淘宝成交最高峰，夜间消费占全天消费比例超过36%。23点到凌晨3点，数万人在天猫“熬最晚的夜，买最贵的眼霜”。

这背后，是快递物流川流不息，确保全球好货夕发朝至。菜鸟裹裹夜间寄件数据显示，深圳、武汉、长沙成为夜间寄件需求最高的城市。

支付宝数据显示，22点到23点，西安、北京、成都的小商户仍在热闹经营。23点到24点，东莞、深圳、佛山的小商户生意最好。过了24点，汕头和南宁的小微码商经营最为活跃。

美团点评数据则显示，不同城市的夜间消费呈现不同特色。重庆、成都、深圳等城市的餐饮夜间消费占比较高；成都、深圳、广州等城市的夜间购物占比较高；深圳、广州、成都等城市的夜间运动健身消费占比较高。

其中，上海市夜间营业的商户占全部品类商户的比重在91%左右。夜间消费以餐饮品类为主，同时休闲娱乐、生活服务等品类的夜间交易也占有一定比重。

当然，到店夜间消费，需要交通的支撑。

去年，上海市推出夏季周末及节假日地铁运营时间延长60分钟；3月，成都推出12条夜间公交线路；最近，北京宣布地铁1号线、2号线每年5月到10月将延长运营时间至0：30以后。

这些城市，均希望通过延长公共交通时间，刺激夜间经济发展。在“点亮”夜生活这件事上，各个城市的比拼才刚刚开始。