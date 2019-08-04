穿山甲数量出现明显下降 或将升至中国国家一级保护动物

为了加大对穿山甲的保护力度，中国正在研究将穿山甲由国家二级保护野生动物提升至国家一级予以保护。

据新华社报道，国家林业和草原局野生动植物保护司有关负责人2日在湖南长沙举办的穿山甲救护专家座谈会上说，由于栖息地破坏、历史上盗猎现象严重等因素，中国中华穿山甲数量出现明显下降。目前野外已很难再看到穿山甲实体，保护形势非常严峻。

“尽管如此，在云南、安徽、浙江等地仍能发现一些穿山甲个体，我们判断在野外仍有穿山甲种群存在。”华南师范大学教授吴诗宝说。

为了加强对穿山甲的保护，中国已于2007年停止一切从野外猎捕穿山甲活动，并从2018年10月起全面停止商业性进口穿山甲及其制品。近年来，国家林草局多措并举实施全面保护，通过打击野生动植物非法贸易部际联席会议制度，开展专项打击行动等加大对破坏野生动物资源犯罪的打击力度。强化国际执法合作，与联合国毒罪办、国际刑警组织等开展由原产国、中转国、目的国共同参与的全链条打击行动。

这位负责人说，国家林草局将继续坚持保护优先、规范利用、严格监管的原则，通过加快穿山甲资源调查进程、强化栖息地保护和恢复、规范收容救护等措施，持续保持对盗猎和非法经营利用穿山甲打击的高压态势，不断加大对穿山甲的保护力度。目前相关措施也正在积极推进中。