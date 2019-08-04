章莹颖遗骸下落首次披露线索 家人将举行发布会

备受关注的中国访问学者章莹颖遇害案已审结，但遗憾的是，章莹颖遗体至今尚未找到。美国当地时间8月2日，该案又有新进展。嫌犯克利斯滕森的辩护律师向检方提供材料称，章莹颖的遗骸有望在弗米利恩郡（VermilionCounty)的一处垃圾填埋场找到。

据《北京青年报》报道，当地时间8月2日，章莹颖的家属代理律师史蒂文·贝克特称，据罪犯克里斯滕森的辩护律师提供的材料，章莹颖的遗骸可能在位于伊利诺伊州中部弗米利恩郡的垃圾填埋场内。

据贝克特介绍，根据一项豁免协议， 7月25日，克里斯滕森的辩护律师与检察官会面，提供了与案情相关的材料，其中包含披露章莹颖下落的信息。这些信息表明，章莹颖遗骸可能在位于伊利诺伊州中部弗米利恩郡的垃圾填埋场内。

章莹颖家人计划于近期举行发布会，公布更多信息。

2017年6月9日，时年26岁的中国访美学者章莹颖在坐上一辆轿车后失踪。6月30日，美国联邦调查局宣布逮捕克里斯滕森。2019年6月24日，陪审团裁定克里斯滕森绑架致死罪等三项罪名成立。7月18日，陪审团判克里斯滕森终身监禁。两年来，克里斯滕森从未向章莹颖家人透露任何有关章莹颖遗体的信息，而克里斯滕森的律师也表示，找到章莹颖的遗体是“他无法控制的事情，他也无法保证会找到受害者的遗体”。庭审结束后，章莹颖父亲章荣高曾喊话被告克里斯滕森，要求其无条件地告知他们莹颖的下落。