韩国瑜取消访日 不排除年底再访美

原本传出高雄市长韩国瑜秋天将访日，不过韩国瑜选办副执行长孙大千今证实，该行程确定取消，原因是韩跟日方本来就有密切接触，且时值台风、登革热高峰期，韩必须以市政为优先，无法抽身。至于访美行程，不排除年底可能再安排到美国拜会侨界，不过会是在市政繁忙期之后、议会休会期间才会出访。

据《中国时报》报道，孙大千解释，本来访日行程就没有定案，因此行程必须考量市长的时间，8月至10月间可能会有台风以及登革热高峰期发生，市长不太可能抽身，且高市府对日管道一直畅通，无论是日本政界、学界以及日媒都陆续来拜会韩市长，双方管道畅通，实在没有必要千里迢迢走一趟。

对于接下来会不会再度安排访美行程？孙大千表示，如果有安排的话，出访也是美国优先日本，主要是美国距离较远，日本较近，彼此可以互动频繁，且美国侨民比较多，目前还没有规划访美行程，但如果有安排，也会以侨界优先，政见为辅，因为韩非常重视侨胞，但也乐意与美国政界交朋友。

孙大千也提到，日前韩市长发出的“穿云箭”，呼吁侨胞一人一信告诉侨居地台湾人民真正的想法，他们竞选团队将会有下一步的动作，已经有拟好一篇公稿，提供给侨民，让侨居地的外国官员可以真正了解台湾人民怎么想。