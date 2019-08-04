陈茂波：香港经济陷入技术性衰退风险增大

香港财政司司长陈茂波说，香港经济陷入衰退的风险正逐步增大，第二季香港的经济按季负增长0.3%，若第三季继续呈负增长，则技术上香港会陷入经济衰退；在经济动力减弱之时，特区政府不会缩减公共开支，会研究适时推出措施，以发挥逆周期的效用。

据香港电台网站报道，不过，陈茂波在网志提及，单靠政府开支效果始终有限，只有广大市民齐心合力才能有望扭转形势，过去两个月的冲击和目前正酝酿的一些行动，影响到民生和香港赖以成功的根基，伤及经济元气，受害的将是市民，呼吁社会三思。

他指出，过去两个月持续出现的暴力冲击，增添零售市道的压力，零售业总销货价值按年跌幅，由5月的1.4%，显著扩大到6月的6.7%，部分商铺甚至间歇性暂停营业，影响市民日常生活和消费意欲，香港国际形象受损，亦削弱了外国商旅和资金到港的意欲，访港旅客人数亦反映了这个情况。

陈茂波说，中美在贸易及科技范围的摩擦，除打击香港外贸表现外，亦已明显影响了亚洲区内的贸易和生产活动，包括美国总统特朗普上周五宣布，向价值3000亿美元的中国货品由9月1日起征收10%关税。内地亦已随即表示，如果美方加征关税措施付诸实施，必会采取必要的反制措施，可见环球经济下行风险增加，亦加深对香港的影响。