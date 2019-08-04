韩国瑜：盼党主席出面整合国民党

面对鸿海创办人郭台铭、立委王金平可能分裂出走危机，获国民党提名参选2020总统的高雄市长韩国瑜今受访说，国民党有党主席，希望党主席吴敦义能出面整合，相信效果会更好，如果蓝军分裂，只是亲痛仇快，他个人也会尽最大诚意。

据联合新闻网报道，鸿海创办人郭台铭参加国民党总统初选失利后，一直未回应韩国瑜希望见面的邀约，却与台北市长柯文哲电话热线，而立法院前院长、立委王金平也扬言要参选到底，引发蓝军分裂危机。

韩国瑜今参加海军陆战队校友会时受访说，“我们当然期待蓝军能够大团结、大整合，国民党毕竟还是有党主席的，我个人立场，希望吴敦义主席也能够出面，来整合这些不一样的、或者即将有可能会离开的这些重要的党员同志，如果吴主席出面整合的话，我相信，效果一定会更好”。

韩国瑜并表示，基层广大的蓝军朋友们，非常不希望国民党分裂，因为大家都有志一同，希望2020年让无能的民进党下台，如果蓝军分裂了，只是亲者痛、仇者快，“所以我们迫切的期待，吴敦义主席能出面，来主持整个团结还有和谐的国民党，那我个人则还是会继续跟郭董事长、王院长保持密切联系，这是我个人立场，会尽最大诚意。”