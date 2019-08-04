港府发言人：示威活动已远超和平理性 绝不纵容违法行为

香港特区政府发言人今天就近日的示威情况不断恶化发表严正声明指出，公然违法、肆意破坏社会安宁、暴力冲击警方等行为，对社会、经济和民生造成伤害，并已远远超越和平理性示威的界限，特区政府和社会绝不能纵容。

据新华社报道，发言人表示，以表达诉求为名的示威活动涉及的违法和堵路行为变本加厉，示威者恶意在不同地区做出暴力冲击、袭击警务人员和纵火等严重违法行为。3日和4日凌晨，有示威者阻塞红磡海底隧道出入口和龙翔道等主要干道，对市民造成严重影响。

对于有示威者鼓吹市民明天（5日）罢工、堵路和阻塞公共交通等，发言人表示，希望示威者在表达自己诉求的同时，也要守法和尊重其他市民的权利。特区政府呼吁广大市民紧守工作岗位，珍惜今天香港来之不易的国际金融中心地位、稳定经济基础和多元包容的社会环境。

发言人还说，香港经济正受到外围不利因素以及香港社会事件困扰，处境严峻，最新经济数据显示经济动力正逐步减弱，是十年来最差的情况，经济陷入衰退的风险也正逐步增大。任何大规模罢工和暴力冲突都会影响香港各区市民的正常生活和经济活动，并进一步损害正面临下行风险的香港经济，更会削弱国际社会和海外投资者对香港社会和经济的信心，对香港的整体治安、经济、民生、就业造成极大的破坏，并对社会各阶层带来损失和伤害。

报道称，特区政府重申，整个公务员队伍必须保持团结，以应对目前的压力和挑战。这是一个艰难的时刻，公务员必须以香港整体利益为依归，一起努力维护公务员队伍的核心价值，切勿因个人理念而影响政府有效运作或对市民的公共服务，避免动摇市民对公务员不偏不倚执行职务的信心。