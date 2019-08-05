香港约170航班受“三罢”影响而取消

香港反《逃犯条例》修订风波越演越烈，有网民发起今天（5日）“三罢”，即罢工、罢市及罢课，当地的航班起降也受到影响，截至目前约170趟离港及抵港航班取消。

综合香港电台和香港01报道，香港国际机场网页显示，受影响航班包括国泰航空和香港航空的航线。其中，香港航空因应机场运作受影响，取消最少24趟航班，位于港铁香港站及九龙站的市区预办登机服务也暂停。

香港机场管理局指出，今天可能出现一些或会影响香港国际机场运作的情况，呼吁旅客联络航空公司，确认航班后，才出发前往机场。

国泰及国泰港龙航空也说，收到机管局通知，今天机场运作有机会受影响，强烈建议旅客延迟非必要行程，旅客前往机场前，应先检查航班状况。

香港职工会联盟主席吴敏儿说，据她了解，有来自五家航空公司的部分员工决定参与罢工，可能导致航班延误或取消。她也说，香港已进入决定性时刻，希望大家团结及体谅，并促请政府回应市民诉求，否则行动可能继续升级。

另据《苹果日报》报道，大批机场机组人员、地勤、飞机维修员集体请病假参与，就连民航处航空交通管制员也加入。控制塔人手不足，香港机场罕见地因罢工，只有一条跑道运作。