《新闻联播》播发《央视快评》：香港不能无休止乱下去！

香港市民8月3日在旺角举行游行，期间更有极端示威者将海港城的中国国旗撤下并丢入海中。对此，《新闻联播》在8月4日播发《央视快评》，称香港不能“无休止乱下去”。

据央视新闻报道，快评指出：发生在香港的一系列违法暴力行为，严重挑战国家权威，破坏“一国两制”原则底线，严重破坏香港繁荣稳定的大局，严重伤害爱国爱港人士的尊严感情。

快评称，“那些胆大妄为、逆历史潮流而动的乱港小丑，必将被依法严肃追责，被牢牢钉上历史的耻辱柱”，“ 连日来，香港各界呼吁特区政府尽快将那些踩踏法律底线的狂徒暴徒迅速缉拿归案，严正执法，追究到底，全力维护国家的尊严和香港的安宁。”

快评表示，“不是不报，时间未到”，“正告那些抱着幻想、企图继续乱港的狂徒暴徒，你们的猖狂放肆，必定会付出代价。请迷途知返，放下屠刀！”

快评最后呼吁，全体港人要团结起来，支持特区政府施政，配合香港警队执法，“让美丽香港不再蒙尘受辱”。

以下为快评原文：

8月3日下午，香港一些极端激进分子拆走海港城前面旗杆上的国旗扔入海中，恶劣行径引发香港社会各界极大愤慨。过去近两个月以来，少数狂徒愈发狂妄，暴力行动日益猖獗，从冲入特区立法会大楼大肆破坏到悍然冲击中央政府驻港机构，从污损国徽到丢国旗入海，变本加厉冲击法治，肆意破坏香港社会和谐稳定。

发生在香港的这一系列违法暴力行为，严重挑战国家权威，破坏“一国两制”原则底线，严重威胁香港市民的生命财产安全，严重破坏香港繁荣稳定的大局，严重伤害爱国爱港人士的尊严感情。那些胆大妄为、逆历史潮流而动的乱港小丑，必将被依法严肃追责，被牢牢钉上历史的耻辱柱。

连日来，香港各界呼吁特区政府尽快将那些踩踏法律底线的狂徒暴徒迅速缉拿归案，严正执法，追究到底，全力维护国家的尊严和香港的安宁。

“香港不能无休止乱下去！”这是香港社会的迫切呼声，是不可撼动的主流民意。

“和则兴，乱则废。”近期的经济数据已经说明一切。香港二季度GDP按年实质增长为0.6%，远低于市场预期的1.5%，贸易、零售、货运及旅游数据更是纷纷走低，跌幅惊人。作为国际金融中心之一，香港的国际形象已然受到损害，核心竞争力正在削弱，一小撮极端分子的疯狂行为正在让善良无辜的全体港人“埋单”。

社会稳定是香港的核心利益，善良的香港人民多次举行和平集会，谴责乱港分子目无法治，制造社会恐慌、扰乱居民安宁，呼吁理性解决面临的问题。

纵观寰宇，21世纪以来，从中东到北非，由街头政治逐渐演化而成的“颜色革命”所到之处皆生灵涂炭、民不聊生。胡喊乱闹不是民主自由，更换不来繁荣发展。血淋淋的教训近在眼前。如果香港滑入“无政府主义”的泥淖，香港必将成为臭港、死港，最终受害的是全体香港人民。这是绝大多数香港市民决不答应的。

香港与祖国的命运紧密相连、不可分离，“一国两制”的伟大实践为香港创造了无限机遇。站在“乱”与“治”的十字路口，选择权仍然牢牢攥在700万港人自己手中。

不是不报，时间未到。要正告那些抱着幻想、企图继续乱港的狂徒暴徒，你们的猖狂放肆，必定会付出代价。“洋爹洋妈”成不了你们恶行的“护身符”，即便贴了也不管用。请迷途知返，放下屠刀！

面对暴行，全体港人要团结起来，以“保家园永平安”的锐气担当，向暴力行为勇敢说“不”、向乱港暴行说“不”，坚决支持香港特区政府依法施政，坚决配合香港警队严厉执法、捍卫法治尊严，让美丽香港不再蒙尘受辱。