林郑：反修例已变质 “玉石俱焚”将把香港推上不归路

香港特首林郑月娥今天（5日）表示，连串极端暴力事件将香港推向十分危险境况，现在这种玉石俱焚的做法只会将香港推上不归路。

香港局势日趋紧张，昨天将军澳及港岛西游行最终演变成全港多区游行，今天更酝酿“三罢”及地铁不合作运动。香港特首林郑月娥今早10时，联同香港政务司长张建宗、财政司长陈茂波于政府总部见记者。这是上月底中联办遭冲击后，林郑再次会见记者，回应上述事件。

据港媒综合报道，林郑月娥说，示威者过去一两星期的暴力和破坏行为不停升级， 例如堵塞车门、四出围堵隧道、包围警署、对持不同意见的市民作出恐吓。林郑月娥强调这些都是非常严重的罪行。

她还表示，有部份极端分子令反修例运动变质，有人扬言要搞革命、光复香港，又提到有示威者将国旗拆下掉进海的行为，是严重挑战国家主权的行为。

林郑月娥称，她明白市民对政府有不满，但呼吁大家想一想，是否要押上700万人的民生作代价。她表示，香港社会现在不安全不稳定，玉石俱焚的做法只会令香港推上不归路。

林郑月娥继而称，由于政局急速发展，警方将会每日举行记者会，政府跨部门也会因应情况举行记者会。

林郑月娥还表示，早在6月15日，政府已宣布暂缓修例，并没有不回应，只是没有回应“某部分人”的意见。她表示回应已经“好彻底”。

在成立独立调查团的问题上，林郑月娥表示，港府已启动了独立的监警会，虽然之前曾宣布监警会处理直到7月2日的示威活动，但对7月2日后发生种种事件，包括7月21日的元朗事件，她已主动接触监警会主席梁定邦，相信梁定邦回港后会处理。

林郑月娥特别提及，反对《逃犯条例》的事件已变质，现在是挑战国家主权。她表示，有示威者提及时代革命、光复香港，这是“搞革命”，将香港推冧（推翻香港）、玉石俱焚，如果纵容暴力，更难解决事件。

对于最近甚少出席公众场合，林郑月娥表示，示威者以恐吓、欺凌的方法，令她未能出席公开场合。

记者会后半段，在林郑月娥打算离去时，现场记者表现鼓燥，有记者高声追问林郑月娥，香港警方现在的执法权力是否过大，香港是否变成军政府治港。

林郑月娥表示，现在网上有很多谣传，政府单单在星期六就已经发出三个公报澄清不确切传闻，包括实施宵禁、出动解放军等。她表示，这样的情况反映出现在面对的危机远超于条例修订，有人不断通过传闻动摇香港市民信心，分化社会、警队以及警队与政府的关系，最终目的是希望摧毁香港。

被问及是否会问责下台，林郑表示，自己未来两三年会“加倍努力”，以“挽回市民对政府信心”。她说，香港前途稳定受挑战，现在“不是个人荣辱问题”，​​自己将紧守岗位令社会恢复秩序。

林郑月娥表示，现在局势已不是一件修例工作，而是以修例为借口产生的非常严峻的局面。她指出，这个局面须尽早纠正，所以政府形容有人已将香港推向一个十分危险的境况。

除了林郑月娥、张建宗、陈茂波外，还有六名局长到场，包括香港公务员事务局局长罗智光、商务及经济发展局局长邱腾华、食物及卫生局局长陈肇始、署理劳工及福利局局长徐英伟及运输及房屋局局长陈帆。