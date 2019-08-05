【全港三罢】港警开始陆续全岛清场 视频综述8月5日三罢过程

由港府拟修订《逃犯条例》所引发的风波持续，民间今天（5日）酝酿“三罢”及不合作运动，目前已经导致航班、港铁列车等服务受到影响。此外，金钟、黄大仙、旺角、大埔、沙田、荃湾和屯门七个区下午举行罢工集会。其中，屯门、金钟、黄大仙、旺角、大埔及沙田均获警方发出的不反对通知书，荃湾未有提出申请。

【视频】香港8月5日全港三罢综述

2238 南华早报：屯门开始清场。《大公报》记者早前在深水埗因“袭警”被捕，被带入深水埗约15分钟后警方指是一场误会，将其释放。该记者表示，自己当时只是为了保护另一名受伤同仁不被警察踩到。

2142 南华早报：经过6小时的冲突后，黄大仙恢复平静，至少9人被捕

2117 网传视频显示示威者在尖沙咀海港城外再度将中国国旗降下后扔入海里。

2105 明报：港警在大埔区清场，有示威者被警方带走。

2051 星岛日报：示威者向深水埗警署投掷大批硬物，警员在警署大门外布防，并发射催泪弹试图驱散示威者。

香港警方向示威者发射催泪弹（法新社）

2040 星岛日报：与白衣人互殴的黑衣示威者情绪激动，砸破一间商铺窗户，引发与居民的口角。

北角发生黑白混战（互联网）

2018 南华早报：北角出现白衣人持棍攻击黑衣示威者。示威者在屯门警署外纵火。

2004 香港01：有示威者向沙田警署投掷至少四个疑似燃烧弹物件，并在侧门纵火。

2000 《明报》：沙田警署外起火并传出爆炸声，警方于警署向外发射催泪弹。

1919 【旺角集会】《明报》：被堵的红隧约50分钟后恢复通车。

1859 【荃湾集会】《明报》：大批示威者到新界南总区警察总部外聚集。警署外被喷上“黑社会”等字眼，警署内警察备有头盔、长盾等防暴装备，警方在警署内呼吁外面示威者尽快散去。随后，警方黑、橙旗齐举，警告开枪。

1820 香港01 示威者在沙田警署扔砖、鸡蛋，及拆卸警署招牌时，警员在警署内向外掉催泪弹。现场未听到警员广播警告。现场示威者指，有两名持盾警员在警署大闸位置向门外施发一枚催泪弹，示威者将弹头掉回闸内。当催泪烟散开，示威者一度四散，但很快又重回警署大闸外。

1734 香港01：一批示威者重回沙田警署，他们向警署投掷大量砖块，有警署窗户破碎。警员重新走出高台录影示威者行为，示威者大骂警方。

1700 【金钟集会】警方举橙旗，之后在政府总部近夏悫道的水马阵后，施放多枚催泪弹，示威者退后至距离水马约100米。下午3时许，政府行政署已经向总部员工发通知，呼吁部门容许员工立即离开政总。

一名抗议者将警方在金钟施放的催泪弹扔回。（法新社）

1638 【金钟集会】《星岛日报》：下午4时半过后，警方在金钟政府总部外施放催泪烟驱散示威者。

抗议者使用炊具装载警察在金钟发射的催泪瓦斯。（法新社）

1622 港澳办明天将就香港问题举行媒体吹风会。

1617【金钟集会】香港01：警方表示，示威者下午3时许堵塞夏慤道近政府总部的行车线，现场交通非常挤塞。截至目前，有警员持长盾从政府总部走出，还有警察在夏悫道举黄旗。

示威者占据立法会大楼和政府总部附近道路。（美联社）

1558 《星岛日报》：港机场下午运作正常。截至下午2时40分，共有136班离港航班及111班抵港航班取消。今天的“罢工”事件共有34团出境旅行团受影响，涉及约600名旅客。

1554 【旺角集会】香港电台：有人挥动美国旗被劝止。

1549【大浦集会】《明报》：集会不足一小时，参与人士已占去汀角路两边行车线。警方举黑旗，随后施放催泪弹。

1529 【黄大仙集会】示威者下午3时许开始占据龙翔道，并向警方高呼“黑社会”，并向警员掷水樽等物件。香港警察在龙翔道施放催泪弹驱散示威。

1522 港府与香港警方下午较迟时候将各自召开记者会。

1503【荃湾集会】《星岛日报》：荃湾有警车被破坏，警方派人员带走被包围警员，并放弃警车离去。荃湾警署报案室服务暂停，警方呼吁示威者不要阻塞紧急车辆通道，以免影响警方为市民提供的紧急服务。

1427 【金钟集会】香港01：金钟集会因为参与人数不多，原定于下午1时的集会推迟至1时半。香港众志秘书长黄之锋下午2时30分许表示，特首林郑今早发言没有提供解决方法。她认为林郑只是不断谴责，只懂批评一小撮人为暴力人士。

1425 一名女示威者昨晚在天水围被警员抬走，期间处于走光状态。有组织发起今日中午在天水围警署外抗议，表达不满。警方举黑旗警告后，发射催泪弹。

因警方发射催泪弹，一名老人身体不适在其他示威者帮助下撤离现场。（路透社）

1414 【黄大仙集会】黄大仙、旺角等七个地点举行集会，其中有超过千人聚集黄大仙集会现场。

大批示威者今天抵达金钟港铁站，前往当地的集会现场。（路透社）

1311 明报：港铁表明，全线服务于下午12时45分左右恢复正常。

1234 恒生指数今天目前跌777点。

1228 路透社：有示威者今早在红磡海底隧道设置障碍物，导致交通拥挤，工人连忙将障碍物清除。

有示威者今早在红磡海底隧道设置障碍物，导致交通拥挤，工人连忙移除。（路透社）

1220 香港电台：港铁荃湾线全线暂停服务

1204 香港电台：位于九龙区的黄大仙中心早上有店铺未有开门，包括连锁药房、家俬店、服装店及发型屋等，商场内的餐厅则继续营业。

1155 香港电台：机场快线列车服务恢复

1153 明报：有市民于元朗一条道路上放置路障，一辆汽车突然冲撞路障，往上水方向离开。这辆轿车早前停泊于路障前，车内本来没有人，过后有人上车驶向路障。有市民随即敲打车窗，想阻止私家车离开。两人被私家车擦伤，清醒被送院接受治疗。（视频来源：互联网）

1130 星岛日报：香港机场管理局表示，中午12时前，机场预计有35班航班取消，今天取消的航班增至约200班。

乘客在香港国际机场柜台排队。机管局预计今天有约200班航班取消。（法新社）

1130 据法新社报道，示威者今早围堵港铁港岛线炮台山站的列车车门。另有视频显示，一名孕妇在该站感到不适，一名男子在旁安抚孕妇。（视频来源：互联网）

1115 明报：被问及会否问责下台，林郑回应时说，自己未来两三年会“加倍努力”，以“挽回市民对政府信心”。她说香港前途稳定受挑战，现在“不是个人荣辱问题”，​​自己将紧守岗位令社会恢复秩序。

1105 香港电台：今天陪同特首林郑月娥出席记者会的财政司长陈茂波说，过去两个月社会事件影响香港经济。与会的政务司长张建宗也说，任何罢工对香港没有好处，呼吁全港市民紧守岗位。

1100 明报：位于九龙区的龙翔道一度被示威者设路障，现在已恢复通车。

1030 香港电台：有港区人大代表收到中联办的通知，本周三早上到深圳开会，据了解，部分人因为公务，未能参与。

1024 香港特首林郑月娥今早开记者会表示，连串极端暴力事件将香港推向十分危险境况，现在这种玉石俱焚的做法只会将香港推上不归路。

郑月娥今早开记者会表示，连串极端暴力事件将香港推向十分危险境况。（路透社）

1000 港铁服务严重受影响，港岛、荃湾线等部分列车服务再度暂停。

一名示威者今早在荔景港铁站躺在月台和列车内，以阻止列车继续行驶。（法新社）

0925 香港约170航班受“三罢”影响而取消

【早上香港交通情況】（来源：香港电台视像新闻面簿）