上海三亚北京领跑中国最休闲城市

中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心及社会科学文献出版社今天（5日）共同在北京发布了《休闲绿皮书：2018~2019年中国休闲发展报告》。其中上海、三亚、北京分别排名前三甲。

据中新社报道，《报告》根据城市休闲指数评价体系，从城市形象与美誉、休闲空间与环境、休闲经济与产业、休闲设施与服务、休闲生活与消费以及旅游关注度六个方面，基于区域视角参照城市休闲指数计算结果，对国内290个城市休闲化建设进行综合分析和各分项(子体系)评价。

根据计算，城市休闲指数排名前十名的城市分别为上海、三亚、北京、珠海、深圳、青岛、厦门、杭州、西安和拉萨，其中8座城市来自东部地区，2座城市来自西部地区。

后十位的城市分别是毕节、菏泽、内江、达州、周口、昭通、贵港、衡水、揭阳和阜阳，其中4座城市来自东部地区，2座城市来自中部地区，4座城市来自西部地区。

《报告》分析，从分类评价结果看，东部地区在城市形象与美誉以及体闲生活与消费方面的表现明显优于中西部地区，但在休闲环境与空间方面，东部地区处于劣势，华北和华中地区在休闲空间与环境方面与其他区域有明显的差距。

在体闲环境与空间方面，东部地区有38座城市排在200位之后，占东部总参评城市的32.76%，高于西部的20%。

《报告》分析称，为城市居民和旅游者提供更加优质的体闲环境以及更加宽敞、舒畅的休闲空间是东部地区城市所要考虑的关键问题。

在体闲设施与服务方面，前十名中有5座城市来自东部地区，前100名中有49座城市来自东部地区。

在休闲经济与产业方面，前3名三亚市、舟山市和珠海市均为东部城市，最后20名内仅2名是东部地区城市。《报告》认为，从排名分布上可以看出休闲设施与服务、休闲经济与产业是东部地区城市休闲化的优势要素。

此外，《报告》分析称，体闲生活与消费方面，东部地区城市表现强势，前12名均为东部地区城市，前100名中有60座城市为东部城市，占总参评城市的20.69%。

在旅游体闲关注度方面，有20.34%的东部城市在100名之内，且人们关注较多的城市均为传统的旅游强市或者经济高度发达的城市，如上海市，北京市、柱林市，大连市等。