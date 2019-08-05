专家：人民币破“七”显示中国或正为贸易战恶化做准备

彭博经济学家曲天石、万千和Ye Xie撰文称，中国似乎在为贸易战更加糟糕的时刻做准备。

据彭博社报道，上述专家们表示，人民币跌破七兑一美元的水平，表明中国正在寻求缓解更严重的贸易冲击对经济的影响。

另有消息人士表示，中国政府已要求国有企业暂停从美国进口农产品，这表明中国已准备好对美国总统特朗普的关键政治支持来源采取更强硬的态度。

在中共中央政治局上周释放的政策信号大背景下，彭博经济学家不能排除中国正在为贸易战最坏情境做准备的可能性。

中共中央政治局于7月30日强调要“善于化危为机，办好自己的事”，这表明最高决策者做好应对更糟糕情况的准备。

在特朗普威胁要对另外3000亿美元（4147.17亿新币）中国输美商品加征10%关税得到落实的情境下，中国同比增速可能最快在本季度放缓至不到6%。

人民币兑美元突然跌破七，这表明中国央行将允许人民币走软来支持经济增长。 中国央行周一在一份声明中将人民币破七归因于贸易战升级。

在财政方面，中国2019年预算赤字目标设定为GDP的2.8%，这低于全球金融危机最严重时的3%。到目前为止，已有的财政支持措施包括基础设施支出和减税。

在货币政策方面，由于存款准备金率仍很高（大型银行为13.5%），一年期基准贷款利率为4.35%， 中国央行有足够的宽松余地。

此外，还有进一步进行结构性改革的行动空间，这有助于支持劳动力市场。其中包括促进国内支出，支持小型和私营企业以及开放金融市场。

与此同时，从上周中共中央政治局会议后的声明来看，中国政府似乎对资产价格泡沫膨胀和刺激债务积累持谨慎态度。这可能会限制刺激措施，政府将不得不在更有限的条件下开展更多工作。

中国相关部门需要继续通过财政和货币政策来稳定经济。中共中央政治局会议强调要实施好积极的财政政策，并保持“流动性合理充裕”。彭博经济学家认为他们在两个方面都有充足的回旋余地。