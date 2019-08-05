环时：华为鸿蒙操作系统手机今年亮相

《环球时报》报道称，华为目前正在测试配备自主研发的鸿蒙操作系统的手机，预计将会在今年年底投放市场。初期搭载鸿蒙系统的华为手机将主要面向中低端市场，售价约为2000元人民币（约400新元）。此举也是为了吸引更多的软件开发者和用户加入到鸿蒙生态系统中。

华为预计将于8月9日在广东东莞举行的华为开发者大会上发布自研的鸿蒙操作系统，先前华为公司也曾表示，首批采用鸿蒙操作系统的设备将是荣耀智能电视系列，预计将会在8月10日投放到市场上。有消息称，华为打算将鸿蒙操作系统扩展到其他领域，比如自动驾驶，远程医疗服务和工业控制等方面。

华为高管之前也曾表示，鸿蒙操作系统初期将主要用于物联网（IoT）和工业用途。不过他们也曾暗示称，如果谷歌坚持对华为实行“断供”，鸿蒙操作系统也可能会扩展到智能手机业务上。

据消息人士称，华为在鸿蒙操作系统上进行的测试之一便是它与安卓应用程序的兼容性。同时值得注意的是，鸿蒙操作系统还加入了加密功能，如此一来用户将可以更好地保护个人数据并防止用户的隐私遭到泄露。

同时消息人士也指出，“采用鸿蒙操作系统的华为新品将于第四季度在市场上亮相，库存量预计将达到数百万部。预计这款智能手机有望与华为Mate30系列一同亮相。”