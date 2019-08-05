重庆警方破特大网络诈骗案 涉1500害者

重庆市公安局渝中区分局今天透露，该局破获一起“杀猪盘”式特大跨境系列网络诈骗案，抓获嫌疑犯41人。经初步统计，该案涉及受害人1500余人，涉案金额3000余万元人民币。

据中新社报道，自2018年11月以来，重庆渝中警方相继接到多起利用知名社交软件和婚恋网站冒充“高富帅”对离异或单身女性实施诈骗的报警。嫌疑人以恋爱名义与受害者交往，博得受害者好感后称自己在博彩网站上购买彩票，有内幕可带受害人一起投注。待受害人投入大量资金后，嫌疑人会突然消失，从而诈骗受害人钱财。这种作案手法俗称“杀猪盘”。

经过五个多月侦查研判，警方查清嫌疑人资金流向、网络登录IP地址等信息。警方判定该团伙窝点位于老挝。民警通过多种侦查手段还确定100余名犯罪嫌疑人的真实身份，并掌握了嫌犯活动轨迹和活动规律。

民警逐步理清这个以刘某（业务主管）、范某（女、客服人员）、杨某某（后勤主管）、胡某某（技术人员、负责维护赌博网站）为骨干成员，多名业务员为普通成员的诈骗集团。经过摸排和布控蹲守，警方在福建、四川、重庆、贵州、湖北等地同时行动，抓获刘某、范某、杨某某、胡某某等骨干成员和多名业务员共41人。

主要犯罪嫌疑人刘某交代，该团伙购买境外服务器，雇请胡某某等人搭建赌博网站，通过不断变换APP平台名称，开设名为“北京28”“加拿大28”“北京赛车”“分分时时彩”“三分PK10”等彩种。团伙招募200余名业务员，统一购买社交软件号码、电话卡，培训话术，利用虚拟定位软件在中国国内知名交友网站和婚恋网站物色离异女性及单身女性，同时在网上下载虚假男子照片，编造身份，冒充“高富帅”。该团伙有严格的纪律规定，成员不能私自外出，为防止成员私自离开，加入团伙后个人手机和护照等证件全部交给团伙保管，防止诈骗行为被公安机关侦查发现。

目前，相关犯罪嫌疑人已被批准逮捕，该案还在进一步办理中。