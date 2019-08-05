70年来中国粮食总产量增长4.8倍

中国国家统计局今天（5日）发布新中国成立70周年经济社会发展成就报告。报告显示，2018年中国全国粮食总产量为13158亿斤，比1949年增长4.8倍，年均增长2.6%。

据新华社报道，报告显示，新中国成立初期，中国畜产品供应总体不足。改革开放后，特别是1985年国家放开猪肉、蛋、禽、牛奶等畜产品价格后，大牲畜、生猪等传统养殖业发展迅猛，家禽养殖加快发展，畜产品产量快速增加，主要畜产品产量稳居世界第一，禽蛋产量连续多年位居世界首位。此外，水产品总产量自1989年起稳居世界首位。

农业结构也在不断优化。报告显示，新中国成立70年来，中国农业实现了由单一以种植业为主的传统农业向农林牧渔业全面发展的现代农业转变，农业主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾，农业发展由增产导向转向提质导向。

此外，农村土地流转深入推进，适度规模经营快速发展。报告显示，农村承包地更加有序流转。2004年农村承包地流转面积为0.58亿亩，到2018年，全国家庭承包耕地流转面积超过了5.3亿亩。同时，国家着力培育各类新型农业生产经营主体和服务主体。截至2018年底，全国农民专业合作社注册数量217万个，家庭农场60万个。