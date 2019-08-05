吉林白城师范学院党委原副书记孙永利被双开

据吉林省纪委监委网站消息，经吉林省委批准，吉林省纪委监委对白城师范学院党委原副书记孙永利严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，孙永利违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，通过民间借贷获取大额回报；违反工作纪律，违规插手干预工程招投标。利用职务上的便利，侵吞公共财物，涉嫌贪污犯罪；利用职务上的便利，为他人谋取利益，本人或为单位索取或收受财物，涉嫌受贿犯罪、单位受贿犯罪；工作严重不负责任，给单位造成重大损失，涉嫌事业单位工作人员失职犯罪。

孙永利身为党员领导干部，理想信念丧失，毫无党性原则，毫无组织观念，对党不忠诚、不老实；把公权力变为谋取私利的工具，长期与私营企业主不正当交往，搞权钱交易，严重违反党的纪律，并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经吉林省纪委常委会议研究并报吉林省委批准，决定给予孙永利开除党籍处分；由吉林省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。