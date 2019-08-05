港警：6月9日至今共拘420人 施约千枚催泪弹

《逃犯条例》修订引起连月示威，香港行政长官林郑月娥今早（5日）宣布，今日起，每天警方都会举行记者会。

据《星岛日报》报道，港警表示，6月9日以来因示威拘捕了420人，包括347男、73女，年龄介乎14至76岁，涉嫌非法集结、袭警、暴动、阻碍警务人员执行职务、藏有攻击性武器等。

警察公共关系科高级警司江永祥表示，2个月以来，警方共发射160发橡胶子弹、150杖海绵弹、约1000杖催泪弹；另外，有139名警务人员受伤，当中两人仍然留院，最严重包括断指、骨折。

江永祥表示，7月21日的元朗站白衣人袭击事件中，警察周末再拘捕四人，至今共拘23人，涉嫌非法集结。

江永祥还表示，示威者的武力程度不断升级。7月、8月警方先后在荃湾、天水围、火炭工厦及住宅单位捣破武器库，搜出TATP炸药、燃烧弹、镪水、铁棍、土制烟雾弹等。

对于警方在民居附近放催弹泪是否恰当，江永祥回应称，警方绝不希望在民居附近施放催泪弹但逼不得已。

他表示，警方使用催泪弹时已保持克制，施放催泪弹前也有呼吁及警告示威者，别无他法时，才用催泪弹与示威者制造距离。

江永祥还表示，网上宣扬武力言论不断加剧，例如有人称要用短刀刺杀警察，更有人制订出暴力战术对付警察，情况令人担忧。