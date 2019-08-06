中国相关企业暂停新的美国农产品采购

中国国家发展改革委、商务部相关方面称，由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，中国国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。

据新华社报道，中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景光明，但希望美方认真落实中美两国元首大阪会晤达成的共识，言而有信，落实承诺，为两国农业领域合作创造必要条件。

另据路透社报道，根据美国的数据，中国去年购买了约1,430万吨美国大豆，为11年来的最低水平，仍有约370万吨需要运输。2017年，在贸易战爆发前，中国购买了3,290万吨美国大豆。

中国商务部的声明令美国指标大豆期货由升转跌。

自两国领导人去年12月同意休战以来，中国国有企业中粮集团和中储粮预定了大约1,400万吨美国大豆。

预计8月份还会有200万吨大豆装船，双方企业已签协议的1,400万吨大豆中将仅剩30万吨待9月份装船。

美国8月1日公布的每周数据证实，美国自6月以来首次向中国出售大豆，为今年秋季将收获的6.8万吨大豆。截至8月1日的新增销售可能会在周四公布的下一份美国政府出口销售报告中有所记录。

然而，美国农业部周一表示，在截至8月1日的一周内，对出口到中国的大豆检验数量不足60万吨，低于前一周。

美国国家猪肉生产商委员会(National Pork Producers Council)在一封回应商务部声明的电子邮件中表示，它继续重申结束与中国的贸易争端的重要性，以便美国猪肉生产商能够重新获得竞争准入。