美国将中国列为汇率操纵国

美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)周一发表声明称，美国政府认定中国正在操纵人民币汇率，将与国际货币基金组织(IMF)合作消除来自中国的不公平竞争。

据路透社报道，此举将加剧已然紧绷的美中关系，这是美国1994年来首次给中国贴上汇率操纵国标签，兑现了特朗普总统的承诺。

周一，中国放手让人民币兑美元在10年多来首次破七。中国商务部称中国相关企业暂停新的美国农产品采购。中美持续了一年的贸易战燃起战火。

日前特朗普突然扬言要对余下的3,000亿美元中国输美商品加征10%关税，撼动全球金融市场，人民币周一大跌1.4%。贸易战破坏了全球供应链并减慢经济增长。

这项消息使得美元重挫，金价上涨。

美国财政部表示，中国人民银行周一的声明清楚表明中国当局对人民币汇率拥有足够的控制力。

中国人民银行周一表示，针对外汇市场可能出现的正反馈行为，将继续采取必要的、有针对性的措施。

“中国人行的声明等于公开承认其具有操纵汇率的丰富经验，并准备继续进行这种操作，”美国财政部的声明称。

财政部称，中国的行动违反了其对20国集团(G20)做出的避免竞争性贬值的承诺。财政部表示，希望中国恪守那些承诺，避免出于竞争目的进行汇率贬值。

美国法律规定了判断主要贸易伙伴是否操纵汇率的三个标准：该经济体的全球经常帐顺差；对美国巨额贸易顺差；持续单向干预汇市。

在判定某国操纵汇率后，财政部会要求进行专门谈判，旨在矫正被低估的货币汇率，并施以处罚，例如排除在美国政府采购合同之外。

美国财政部1988年曾将台湾和韩国认定为汇率操纵方，当年国会颁布了货币复议法。中国是最后一个被认定为货币操纵国的国家，是在1994年。

5月时，美国财政部并未将中国认定为汇率操纵国，判定依据新的更严格标准，包括一国的全球经常帐顺差、持续的单边干预和对美国的大规模双边贸易顺差。

但美国财政部在报告中将中国留在观察名单，因“人民币相对于美元存在失调和低估”。