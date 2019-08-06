彭博：人民币破七后 中国手握的巨额美国国债被视作下一底线

随着人民币跌至十年多来最低水平，分析师和投资者纷纷谨慎地将目光投向中国手中持有的1.1万亿美元（1.52万亿新币）美国国债。

据彭博社报道，作为美国最大的海外债权人，中国可以抛售持有的美国国债作为贸易战反击武器，但这一想法通常被认为不太可能成真。原因之一是，分析师认为中国没什么其他可行的投资方案来安置3.1万亿美元的外汇储备。

但是，随着人民币周一跌破7元兑1美元，这个水平长期以来被看作是中国政府坚守的底线，耶鲁大学高级讲师罗奇（Stephen Roach）认为，这说明抛售美国国债的可能性也不能排除。他还表示，中国拥有“充足的弹药”，运筹帷幄的时间框架要比美国总统特朗普更为长远。

罗奇曾担任摩根士丹利亚洲区董事长，他表示，“多数人认为中国不会动用货币武器，结果还是用了，而且还很干脆利落”， “可以想象，中国可能会考虑其他办法。不能排除美国国债这一选项。”

中国一直在小幅减持美国国债，当前持仓规模处于约两年来最低水平，比2013年最高时已减少约2000亿美元。但周一人民币破“七”的事态引发了中国还会进一步减持的揣测。

周一时，离岸人民币一度下跌1.9%至7.1114元兑1美元，创下纪录新低。人民币贬值遭特朗普指责，他在推特上将中国此举称作“汇率操纵”，并希望美联储予以回击。

在北欧联合银行投资基金（Nordea Investment Funds）的高级宏观策略师盖理（Sebastien Galy）看来，人民币破七，意味着中国决策层的想法发生“巨大转变”，中国将手中美债化作武器的风险也随之加大。

鲜有迹象显示投资者在避开美国国债。随着投资者在贸易紧张局势下寻求避险资产，基准美国10年期国债收益率周一跌至1.71%，创2016年以来的最低水平。