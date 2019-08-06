港警首次出动装甲车“锐武”  先后现身天水围旺角

香港昨天多个区有示威活动，其中在旺角弥敦道今天（6日）凌晨仍有示威者聚集，警方首度出动“锐武”装甲车，不过“锐武”抵达前，示威者已经散去。

据《星岛日报》和香港01综合报道，凌晨近3时，防暴警及速龙小队在旺角警署对开戒备，并有两辆“锐武”装甲车尾随警员，现场未见有示威者。

警方消息人士确定，确实曾派出“锐武”装甲车前往天水围，但抵达现场时，人群已经散去。

两辆“锐武”车牌分别为AM 7881及AM 7883，香港警队在2009年耗资3600万元（港币，下同，634.52万新币）购入六部“锐武”（Unimog U5000），是警队使用的第三代装甲车，具备上一代装甲车“刹臣”的所有功能，连司机共可载10人，全车具有防弹功能，全车无任何武器，需要时依靠车上人员装备。

警方2009年一并引入两部俗称“声波炮”的长距离扬声装置，可接驳甲车使用，“声波炮”为美国海军和英国的军事武器，有效传送距离约为300公尺、高达150分贝，使用不当可致听力受损。

时任保安局副局长李家超曾在2012年在立法会会议上强调，“声波炮”并非武器，不会用作对付示威者，不会在公众集会及游行活动中使用，只会在严重灾难及反恐时以作广播用途疏散群众。



