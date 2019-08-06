港首场民间记者会 促回应五大诉求处理警察滥权

一些香港市民今天自行组织“民间记者会”，表示希望平衡政府的“一言堂”，还原更多事实真相，强调绝非任何运动的“大台”。

发言代表表示，8月5日的林郑记者会没有道歉而且内容不尽不实，所以决定自行举行记者会，以正视听。

代表澄清，香港经济下滑并非来自示威行动，属于环球经济问题。与香港第二季经济活动有关的只有少数几日的示威活动，令少数商户提早关门。

代表强烈谴责警方滥权，作出多项不当行为，指其行为近乎失控，例如向民居发放催泪弹、扯下女示威者长裤等。促请政府尽快处理部分警员滥权行为，调查7.21元朗事件。

代表并重申五大诉求，强调记者会并不是“大台”，用意对抗政府记者会不尽不实。

在接下来的问答环节，有记者问道，游行口号为“光复香港，时代革命”，林郑月娥指责示威行动属玉石俱焚、搞革命，你们如何回应？

代表回答称，梁天琦于2016年以此口号参选，2019年的游行人士无从得知当年的意义。不同人对同一口号的解释都有不同，理念可以不一样。希望以后有机会让不同游行人士讨论与解释当中意思。

被问及是否担心民意会逆转时，代表回答，参与者希望市民团结，一同追究政府失职及回应五大诉求。

还有记者问道，该民间记者会是否有组织架构、是否征询连登网民意见、该记者会代表应该有参与抗争，是否怕秋后算帐？

发言代表称，连登只代表网上一部分意见，他们希望收集到各方面的意见，例如电视前的观众，在街上可以吸入催泪弹的街坊等等，“如以后有各方人士希望利用我的平台作发言也无住欢迎。”

被问及是否担心解放军会出动，该发言代表表示，香港市民当然会担心解放军出动情况，但相信抗争者都会be water，“我们会回家睡觉”，希望当权者行动前可以三思。

Be water是社交媒体内有人提出的一种抗争哲学，这词源自于香港已故武打影星李小龙，意思是武者不被形式所拘，要像水一样流动。

至于不合作运动影响民生这一方面，发言代表对于“三罢”（罢工、罢课、罢市）影响市民向大众致歉。他解释说，20多年来用过的抗争方法全部失效，政府完全不聆听。行动升级全因政府不回应诉求。