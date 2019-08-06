美众议院议长发声明支持香港示威者

美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）发表声明，支持香港示威者。

据美国之音报道，代表加州的美国民主党众议员佩洛西8月5日晚发表声明表示，“香港人民表现出了极大的勇气，同拒绝尊重法治、不愿意履行一国两制义务的懦弱政府，形成了极其鲜明的对比。”

她在声明中写道，二十多年前，中国政府承诺要在香港实行一国两制。香港人民配得上拥有真正自治，而香港基本法和其他相关的国际条约，承诺并保证了香港人民拥有的这种权利。香港立法会早就应采取这样的措施，响应港人提出的这种合法民主诉求，马上彻底并永久性撤销引起极大民怨的《逃犯条例》修订工作。

佩洛西说：美国国会里的民主和共和党人，都同香港人民站在一起，希望他们能拥有一个充满希望、自由和民主的未来。

她说，蓝托斯人权委员会的两位共同主席麦戈文（Jim McGovern）议员和史密斯（Chris Smith）议员，曾向特朗普行政当局发出呼吁，要求停止向香港警方输出和销售防暴装置和设备，她在这里重申这种呼吁和要求。

佩洛西还表示，回到华盛顿之后，参众两院的两党议员们，将开始工作，推动香港人权和民主法案，为保持香港的民主自由还有法治而努力奋斗。