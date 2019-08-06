台湾民众党创党大会 柯文哲任党主席

台北市长柯文哲筹组台湾民众党，今天中午在台大医院国际会议中心举办创党大会，稍早举办创党大会的会前会，由党员票选党主席，其中柯文哲以63票确定担任台湾民众党首届党主席。柯文哲表示，“组党就是扛起、改变政治文化。”

据《中时电子报》报道，宣读党纲后，柯文哲上台演说。他表示，“台湾解严至今，数十年民主发展是成功典范，我们实现主权在民也有政党轮辟，但因为意识形态，及政治利益导向，导致台湾内耗空转，现在面临台湾困境。”

柯文哲说，“有人批评我没有中心思想，我的中心思想就是台湾整体利益跟人民福祉。台湾整体利益，人民福祉是政策重要考虑因素。但台湾是个人利益大于派系利益，小党变成主流政党的侧翼。”

柯文哲指出，台湾政治最大问题就是文官破坏，“在现阶段的台湾文官破坏，几百亿工程在一个晚上宣布台湾电不够用，一个晚上转弯，不管汐止延伸线，台铁优化，或高铁要不要延伸到宜兰看起来都有道理，但全体看起来不合理。”

他说，台湾价值是民主自由开放，普世价值在台湾实践就是他坚信的台湾价值。人民有平等权利参与政治，不是某一意识型态，要确保人民有言论自由、宗教自由。他说，“我们坚持公开透明，逐步推展自由民主，让民主自由落实，台湾应当保持多元文化。”

柯文哲说，四百年来，台湾一直有文化进入，现在有新住民移工加入，要丰富台湾内涵，共存共荣，才是文明象征。

柯文哲还表示，台湾不是法治国家，要努力让台湾成为法治国家，法要合情合理、法要合人权，推动托婴托幼长者教育政策，减轻青年负担，关怀弱势。

柯文哲继而表示，一个水桶能乘载多少水量，是由最短的木片决定。关怀弱势是关怀机制永续经营，“我们要想，要留下怎样的台湾给下一代?台湾现在政治困局，缺少长远施政规划。财政上，要重视预算执行力、管控举债，绝对不债留子孙。我们要想着留下怎样的台湾给下一代!”

柯文哲说，“这是我们成立新政党的目标，超越蓝绿!让大家都有机会实现理想，今天我们成立民众党，以台湾为民、民众为本。我们相信众人智慧超越个人智慧，确保每个人成为我们打拼的伙伴，正直诚信，希望在这个政党让大家能有另一个选择的机会。”

柯文哲说，“民众党1920所成立的第一个政党有历史意义，我们再次成立民众党，赋予新世代的意义，国家是力量。清廉行政是基本条件，在现在却变成难得的事。强调廉能的政府才能凸显台湾价值。”