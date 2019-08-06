学者倡港府借鉴李光耀“钢铁意志”应对乱局

因修订《逃犯条例》而引发持续近两个月的社会风波，包括遍地开花的各区游行示威、暴力冲击及不合作运动等，连日来瘫痪香港。特首林郑月娥昨天终于联同多名问责官员公开发言，却换来港人狠批“废话连篇”，全无提出解决乱局方案。香港《东网》引述香港理工大学专业及持续教育学院讲师陈伟强，批评港府只懂拖延问题，建议借镜已故新加坡前总理李光耀的领袖风范，以钢铁的意志处理问题。

网上流传短片，提及1980年11月新加坡航空公司机师协会发动罢工，机师要求加薪。时任新加坡总理的李光耀气势坚定地向民众指，他提出两个选择，一是马上停止影响正常服务；二是继续罢工，但这一选项将面临一个严重的教训。李光耀说，“我将会让全新加坡人民帮我给你们一个教训，一个让你们终生难忘的教训。”他对罢工的机师说，“重回岗位，恢复纪律，再来和政府辩论。”此后机师迅速重返工作岗位，迅速结束工潮。李光耀说，因为他们知道，“就算没有他们（机师），我都可以让航空公司继续运作！”李光耀又说：“不管是谁来管理新加坡，一定要拥有钢铁的意志，否则想都别想！这不是一场游戏，这关乎你我的性命！我费了一生的心血建立此地（新加坡），只要我仍管理新加坡，无人可以毁掉她！”

陈伟强指出，港府处理全港罢工的决心，明显不及上述新加坡的案例。尤其是港府对于公务员罢工也没有强硬姿态，有部分受港府资助的非牟利机构也对员工罢工宽容，港府没有加以阻止；加上示威及警民衡突已维持近两个月，连广大市民也不再相信警察会保护民众，人人自危要带防御工具，港府依然苦无对策，任由社会撕裂。他建议港府奋起借镜李光耀坚定的决心，尽快制订斩钉截铁的解决方案，让社会重回正轨。（《联合早报》香港特派员易锐民报道）