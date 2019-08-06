中国官媒：践踏国旗者必自食恶果

《人民日报》今天转载了《光明日报》的一篇社评，对香港激进示威者将中国国旗仍入海中的事件做出了批评。

这篇社评以《践踏国旗者必自食恶果》为题，首先回顾了8月3日傍晚，尖沙咀海港城的中国国旗被激进示威者拆下并扔入海中的事件。

社评还提到自6月以来，发生在香港的一系列事件，意在挑战“一国两制”权威，“其政治企图昭然若揭。”

社评继而写道，无论是“占中”运动，还是各类香港“本土”团体形成，或是“港独”势力甚嚣尘上，“我们看到的是激进势力的不断升级，而且不惜挑战中央权力”。

社评说，“香港激进势力的形成，有着清晰的发展线索和政治逻辑”，在这背后是外部的干预严重，斗争十分尖锐。香港激进势力已经同包括“台独”势力在内的各股外围力量合流，目的在于汇聚成为一股在政治上具有影响力的反对派势力。

社评称，“香港已然成为各类反华势力直接挑战我国国家政权的主要颠覆基地，严重危害国家政治稳定和主权安全。”

社评最后称，“反修例”以来香港事态的发展，不是一般的社会抗议和社会运动，而是一次具有政治企图的政治事件。各股激进势力必须看清楚，国家主权安全是不可触碰的政治底线，任何挑战中央权力的行为，必然会受到严厉的惩罚。

该社评由樊鹏撰写，樊鹏是中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心副研究员。