中国外交部驻港公署：坚决反对美众议长关于香港的声明

中国外交部驻香港公署发言人今天（6日）发表谈话，坚决反对美国会众议长佩洛西发表的关于香港问题的声明。

据中国外交部驻港公署网站消息，该发言人说，佩洛西公然支持暴力抗法分子，粗暴干预香港事务和中国内政，中方对此予以强烈谴责，表示强烈不满和坚决反对。

该发言人表示，佩洛西等美国政客不仅不与暴力违法活动划清界限、予以谴责，反而一而再、再而三地打着“民主”、“自由”的幌子为激进暴徒涂脂抹粉、撑腰打气，对极端暴力活动煽风点火、火上浇油，对特区政府和警队依法惩治暴力、捍卫法治的正义之举肆意抹黑和诋毁。正是由于外国干预势力这种赤裸裸的包庇、纵容和支持，那些暴力抗法分子才更加有恃无恐、无法无天。

发言人表示，回归22年来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治得到切实贯彻落实，港人依法享有前所未有的广泛权利与自由。佩洛西等美国政客睁着眼睛说瞎话，昧着良心搞破坏，歪曲“一国两制”，诋毁中央政府对港政策，威胁特区政府，再次暴露美方颠倒黑白、指鹿为马的霸权心态和唯恐香港不乱的险恶用心，再次暴露他们反中乱港的邪恶企图。香港出现今天的局面，他们难辞其咎。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。任何打压遏制中国发展的企图都将注定失败，任何损害中国主权安全的行径都必将遭到坚决回击，任何破坏香港繁荣稳定和“一国两制”的外国干预势力都将自食恶果。再次正告美方有关政客，立即停止与香港暴力违法分子狼狈为奸，立即停止推动有关涉港议案，立即停止干预香港事务和中国内政，否则必将遭到包括香港同胞在内的全体中国人民的共同唾弃。

据美国之音报道，代表加州的美国民主党众议员佩洛西当地时间5日晚发表声明表示，“香港人民表现出了极大的勇气，同拒绝尊重法治、不愿意履行一国两制义务的懦弱政府，形成了极其鲜明的对比。”

佩洛西还说，美国国会里的民主和共和党人，都同香港人民站在一起，希望他们能拥有一个充满希望、自由和民主的未来。