港澳办：反中乱港势力在幕后指使激进示威者

在上月29日举行关于香港局势的立场和看法发布会后，中国国务院新闻办6日再次举行香港问题媒体吹风会，国务院港澳事务办公室新闻发言人杨光在会上表示，在香港当前乱局中，站在前台的是部分激进暴力分子，居中的是部分被误导、被裹挟的善良市民，但幕后怂恿、支持激进暴力分子的则是香港内外的“反中乱港”势力。

杨光批评称，上述分子混淆是非、颠倒黑白，竭力鼓吹“公民抗命”甚至“暴力才能解决问题”的歪理邪说，美化、怂恿激进暴力活动。他们鼓动激进分子大搞所谓“不合作运动”，实施“极限施压”，企图迫使全体香港市民卷入政治纷争，激化社会矛盾。

杨光表示，“铁一般的事实显示，这场持续了近两个月的激进示威活动性质十分严重、影响十分恶劣，已经对象国繁荣稳定造成严重影响，正在把香港拖向危险的深渊！”

杨光表示，香港局势发展到今天这样严峻地步，摆在所有香港市民面前的急迫任务是“止暴制乱、恢复秩序”。

杨光说，对所有参与暴力犯罪活动的人，都要一律追究法律责任，包括幕后策划者、组织者、指挥者。

港澳办发言人徐露颖则表示，香港的国民教育存在缺失；呼吁年轻人迷途知返、悬崖勒马。

徐露颖表示，一些乱港分子、祸港分子，利用年轻人为政治图谋充当棋子、炮灰，这些人挟洋自重、挟青年自重、挟香港繁荣稳定自重。

徐露颖表示，香港的学生第一课就应该是国民教育。但当有教师鼓动学生参与示威甚至暴力，家长也没有制止，不能只怪年轻人。希望年轻人全面、深入、客观了解国家。