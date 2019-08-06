专家：若美提高加税 人民币汇率或贬至7.2

有专家表示，若美国剩余的3000亿美元（4145.01亿新币）中国出口产品加征25%的关税，预计人民币兑美元汇率会贬至7.2。

据路透社报道，国际投行瑞银的经济学家汪涛周二（6日）发布报告称，美国将中国贴上汇率操纵国标签，意味着中美贸易战升级的风险进一步上升，9月计划的贸易谈判延迟或取消的可能性增加；随着贸易战升级，人民币贬值压力加剧，预计今年剩余时间，人民币兑美元汇率会更经常地在七以上交易。

汪涛在报告中称，如果美国对剩余的3,000亿美元中国出口产品加征25%的关税，预计人民币兑美元汇率会贬至7.2，不过更大部分贬值是受市场驱动。

汪涛指出，根据美国现行的规定，被标记为货币操纵国的直接后果并不算多，美国财政部将与中国进行双边接触，并与国际货币基金组织（IMF）合作以“消除不公平的竞争优势”，一年后，美国可以采取行动，包括将中国排除在美国政府采购之外，拒绝中国加入新的美国贸易协定。

实践中，美国总统特朗普可以以此为借口再度对中国出口加征关税，并随意采取其它行动。

汪涛认为美国的行为可能令中国在谈判中的立场变得强硬，9月谈判延迟或取消的风险增加。汇率方面，她仍然预计中国央行将严格管理人民币汇率，避免出现人民币大幅贬值，人民币很快升回七也不意外。

她指出，中国近期仍不会推行大规模的刺激政策，预计央行会提供更多流动性，今年年底前会下调存款准备金率100个基点，但不会调降基准利率。预计基建仍会获得更多资金支持，下半年增速可能升至5%以上的中高个位数。

若贸易战进一步升级，中国政府可能会进一步放松货币和财政政策，包括降息，对房地产业态度不那么强硬，增加就业并兜好社会安全网。