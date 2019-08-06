中国警告美国：不会坐视不理美在亚洲部署中程导弹

中国表示，如果美国在亚洲地区部署陆基中程弹道导弹，中国将加以反制。

据路透社和美国之音综合报道，中国外交部军控司长傅聪8月6日对记者说，如果美国真如新任国防部长埃斯珀说的那样，迟早要在亚洲地区部署导弹，最快有可能在数月之内完成部署，那么，中国将不会坐视不管（will not stand idly by）。

傅聪说，“如果美国在世界这个地区部署导弹，在中国的门口（at the doorstep of China），中国将被迫采取对策。”

不过，傅聪没有明确说明中国将采取何种反制措施。

傅聪还表示，“我敦促我们的邻国谨慎行事，不要让美国在其领土上部署中程导弹。”

他还重申，中国无意参加任何与美国和俄罗斯关于中程导弹的三边会谈，他表示中国的大部分导弹无法进入美国的中心地带。

傅聪说，“鉴于中国的核武库与美国和俄罗斯的核武库之间存在巨大差距，我不认为中国在现阶段参与军备削减是合理或公平的。”

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）当地时间周六表示，他赞成尽快在亚洲地区部署中程导弹。

路透社评论称，埃斯珀和其他美国政府官员指责中国破坏了印度太平洋地区的稳定。他们关于在亚洲导弹部署的言论引起了在该地区进行军备竞赛的担忧。预计美国将在未来几周内测试地面发射的巡航导弹。五角大楼还计划在11月试射中程弹道导弹。

然而，由于不受条约限制，中国已经在南中国海的人工岛上大规模部署中程导弹及其它军事装备。

中国人民解放军增加建造了先进导弹库，其中许多武器设计旨在针对美国在该地区的军事统治支柱，包括航空母舰及其基地。

中国在所谓的高超音速导弹（hypersonic missiles）方面也取得了快速进展，这种导弹可以达到五倍或五倍以上声速。

据五角大楼官员称，美国对这种导弹的防御有限，正在寻找应对对策和武器。

