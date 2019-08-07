涉朝鲜核计划筹资交易 三家中资银行受美国调查

（早报讯）根据周二解封的美国上诉法庭意见，美国正在调查涉及三家大型中资银行的数亿美元金融交易，据称这些交易是在帮助朝鲜的核武计划筹集资金。

彭博社报道，上诉庭7月30日作出裁决，维持了华盛顿地方法院法官的一项命令，要求相关银行服从传票，提供有关交易的信息。上诉法庭称，检察机关“目前”并未怀疑中资银行故意违法，但相关银行“持有美国政府认为可能澄清朝鲜核武计划资金来源的纪录。”

根据这份44页的裁决，美国检察官怀疑朝鲜一家国有银行使用一家中国幌子公司出口了“数亿美元”煤炭和其他矿产，收取美元收入，以购买核武项目所需的重要材料。美国寻求2012至2017年间的银行纪录，表明该计划至少持续了五年。

“美国让这些银行进退维谷，”亚特兰大Stout咨询公司反洗钱专家杰西·莫顿（Jesse R. Morton）最近接受采访时指出。如果检察官发现银行在其中扮演了某种角色，类似于瑞士的银行帮助美国人逃税，他们会重拳出击。

他说：“当外国银行故意帮助欺诈、洗钱、逃税和其他一系列罪行时，美国将重拳打击。”

此案涉及美国、中国和朝鲜之间错综复杂的法律和外交问题，并且出现对于三方都很玄妙的时刻。美国和中国正在展开一场快速升级的贸易、货币和经济主导权之战，而美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩似乎重新滑向对抗。由于担心会破坏数万亿美元的贸易，华盛顿对于中国为朝鲜提供银行服务是否实施严厉处罚一直犹豫不决。鉴于当下关系已经很僵，现在可能少一些顾忌。

与此同时，联合国的一份新报告发现，朝鲜已经完善了黑客入侵金融系统的技术，以调动巨额资金用于核武计划。

法庭文件没有点名这三家中资银行，但根据一宗相关的资产扣押案，他们似乎是招商银行、交通银行和浦发银行，均在中国十大银行之列。他们发表声明说，没有因违反制裁而受到调查。

本案列出的辩护律师或拒绝发表评论，或未回应置评请求。目前尚不清楚哪位律师代表哪家银行。

地方法院法官贝尔·霍威尔（Beryl A. Howell）对三家银行不遵从传票开出了每家每天5万美元（6.91万新元）的罚单。由于上诉法庭的决定支持了藐视法庭的裁决，罚款将于周五开始计算。这些银行可以寻求继续上诉，但罚款不会自动暂停。华盛顿的美国检察官办公室说，罚款将于周五开始，但拒绝进一步置评。

美国哥伦比亚特区巡回上诉法庭的解封意见揭示了至少秘密进行两年的国家安全调查的细节。尽管在隐晦的法庭裁决和相关案件中公开暗示过，但调查的性质直到周二才得到证实。