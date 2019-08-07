港警拘捕浸大学生会会长 指其藏有攻击性武器

香港浸会大学学生会会长方仲贤昨晚(6日)以涉嫌“藏有攻击性武器”被捕。警方表示，5名休班警晚上在鸭寮街排档外发现形迹可疑男子，搜查时发现10支18厘米长、外形似电筒的“雷射枪”，因此以涉嫌管有攻击性武器拘捕该男子。

据星岛日报报道，有组织罪案及三合会调查科(O记)总督察周学贤表示，晚上(6日)7时20分，5名休班O记探员经过深水埗鸭寮街近北河街位置时，见到一名男子离开上址排档，形迹可疑，于是上前截停搜查。在表露警员身份后，该男子一言不发尝试离开，被探员截停，并在其手持的胶袋中，搜到10支18厘米长、外形似电筒的“雷射枪”。

探员随即以涉嫌管有攻击性武器拘捕该男子，而该男子表示身体不适，已送往明爱医院接受治疗。

对于为何购买“雷射枪”被视为是攻击性武器，周学贤指法例对攻击性武器有不同演绎，除了物品本身可作攻击性用途，即使物品本身并非用作攻击性用途，但被人用作攻击其他人，有关物品亦可归类为攻击性武器。周学贤指，近日在多次示威行动中，有示威者用“雷射枪”照向警员，令到有警员身体不适及受伤。加上涉案男子在被警方截停时的反应，探员当时有合理怀疑，因而作出拘捕。

浸大学生会编辑委员会较早前引述学生会内务秘书方嘉诚指，方仲贤到深水埗买“观星笔”，用作迎新日之用，调查期间有警员疑向方“叉颈”，导致方不适送院，会方对此强烈谴责，校长钱大康探望方了解情况，亦有律师跟进。

另据香港电台网站报道，该事件触发大批人士包围深水埗警署，警方深夜11时许，施放催泪弹驱散警署外人群。

不少居民及途人不满警方做法，继续在街上聚集，大批防暴警员及警车之后到场增援，驱赶期间制服多人，至凌晨两点左右完成清场。