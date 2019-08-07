路透：中国警告印度若阻华为 在华企业将遭“反制”

据路透社引述知情人士报道，中国已经告诉印度不要阻止华为在该国开展业务，否则在华经营的印度企业可能面临后果。

印度电信部长Ravi Shankar Prasad表示，印度将在未来几个月里进行下一代5G移动网络的安装试验，但尚未决定是否邀请这家中国电信设备制造商参与。

作为全球最大的电信设备制造商，华为正处于中美地缘政治角力的中心。今年5月，特朗普政府以国家安全为由将该公司列入黑名单，并已要求其盟友不要使用华为设备，称中国可能利用这些设备从事间谍活动。

两名知悉新德里内部讨论的消息人士说，中国外交部7月10日召见印度驻华大使Vikram Misri，表达了对美国将华为排除在全球5G移动基础设施之外的行动的担忧。

一位消息人士称，中国官员在会晤期间表示，如果印度因华盛顿施压而阻止华为，中国可能会对在华经营业务的印度公司采取“反制”举措。

印度外交部没有回应置评请求。中国外交部也没有回应路透就此事寻求置评的请求。

与其他主要经济体相比，印度企业在中国的业务规模要小得多，但是印孚瑟斯、塔塔咨询服务公司、Dr Reddy's Laboratories、信实工业和马恒达等企业在制造业、医疗保健、金融服务和外包领域都有业务存在。

Prasad对印度议会表示，已经收到了包括华为在内的六项5G技术安装试验提案。他没有透露其他公司的名字，但瑞典爱立信、芬兰的诺基亚和韩国三星电子等预计将参加。