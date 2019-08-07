波音与中国民航飞行员就737 MAX恢复运营交流

波音于本周邀请来自中国各大航空公司的飞行员、工程师和技术领导参加一系列关于737 MAX恢复运营的研讨会。会议于周一在广州启动，作为中国737 MAX用户之一的中国南方航空公司的飞行员和代表参加了会议。

据澎湃新闻报道，南航总飞行师罗机长在会上表示，“安全是整个航空业的重中之重。通过航空公司、监管部门以及生产单位之间的紧密合作，航空出行成为了目前最安全的的交通方式。”

据波音方面介绍，本周，波音还将陆续在海口、北京、厦门和上海，与海航、国航、厦航和东航开展研讨，以听取他们的意见和建议。此举是4月中旬以来波音与中国民航飞行员和航空公司领导开展持续沟通的一部分。

波音民用飞机总飞行师吉姆·韦伯（Jim Webb）表示，“我们的工程师和试飞员一直在与世界各个国家和地区的管理机构密切合作来进行737 MAX软件升级的研发、测试和取证工作。该升级包括了更多的安全冗余度和保护。我们希望与我们所珍视的MAX用户面对面分享我们的进展，并回答他们的任何问题。” 韦伯机长和其他波音飞行员已经进行了近500架次带有升级后软件的MAX飞行，总飞行时间近1000小时。

截至目前，波音正继续与中国民用航空局及世界其他国家和地区的民航管理机构合作进行软件升级的取证工作，让737 MAX安全恢复运营。波音方面表示，将在满足管理机构的所有要求后提交最终的取证资料包。