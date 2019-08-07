中国国产客机C919拟2021年取得适航证

中国工程院院士、国产大型客机C919总设计师吴光辉在江苏苏州表示，目前国产大型客机C919进入试飞取证阶段，计划在2021年取得适航证。

据中新社报道，海鹰空天材料研究院学术交流会近日在苏州举行，吴光辉在会上做题为《C919大型客机研制介绍》主题报告。

吴光辉指出，中国商用飞机自主研制分三步走：78-90座级、航程2225-3700千米的支线喷气式客机是探路者，156-168座级、航程4075-5555千米的大型客机是抢滩者，280座级、航程12000千米的远程宽体客机是开拓者。

支线喷气式客机ARJ从2002年开始研制，2008年首飞，目前已交付飞机13架，累计运营航线26条，通航城市28个，商业飞行1万多小时，运送旅客超40万人次。

由中俄联合研制的远程宽体客机CR929已完成概念方案设计，开展供应商选择，并转入初步设计。

吴光辉透露，国产大型客机C919于2008年启动研制，2015年总装下线，2017年成功首飞，计划在2021年取得适航证。截至目前，国产大型客机C919累计客户28家，订单总数达到815架。

8月1日，C919大型客机104架机从上海浦东国际机场起飞，经过1小时25分钟的飞行，在完成多个试验点、对飞机各系统进行初始操纵检查后，返航并平稳降落，顺利完成其首次试验飞行任务。104架机是C919大型客机第4架试飞飞机，主要承担航电系统、起飞着陆性能、自动飞行系统和自然结冰等相关科目的试飞任务。

吴光辉表示，当前中国现有的4架C919飞机已进行多地试飞，进入试飞取证阶段，批量生产、运营准备等工作正在同步推进。