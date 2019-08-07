中国农民人均可支配收入70年间增40倍

中国国家统计局今天（7日）发布报告表示，70年来中国农村经济持续发展，乡村振兴迈出大步。2018年中国农村居民人均可支配收入14617元（人民币，下同，2870新元），扣除物价因素，比1949年实际增长40倍，年均实际增长5.5%。

据中新社报道，当天发布的最新一份“新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告”指出，新中国成立初期，乡村就业人员主要以从事农业生产为主。改革开放以来，乡镇工业快速发展，劳动力市场逐步建立和完善，农村富余劳动力向第二、三产业转移。

2018年，中国农民工达28836万人，其中，到乡外就业的农民工17266万人。从事第二产业的农民工14158万人；从事第三产业的农民工14562万人。

与此同时，中国农村居民收入持续较快增长，城乡收入差距明显缩小。1949年中国农村居民人均可支配收入仅为44元。改革开放以来，市场经济体制不断完善，为商品流通特别是农副产品交换提供了便利条件，农产品价格提高也为农民增收带来实惠。

尤其中共十八大以来，中国加大对社会保障和民生改善的投入力度，农民钱袋子更加殷实，城乡居民收入差距不断缩小。报告显示，2018年中国城乡居民人均可支配收入比值为2.69，比1956年下降了0.64。

此外，中国在脱贫攻坚方面也取得了举世瞩目成就。按现行农村贫困标准（当年价）衡量，1978年中国农村贫困发生率为97.5%，农村贫困人口7.7亿人。针对大面积农村贫困人口，中国坚持开发式扶贫，把发展作为解决贫困的根本途径。