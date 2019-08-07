中国大陆不参金马奖 台总统府：不是聪明的决定

对于中国大陆暂停影片与演艺工作者参与今年度的金马奖，台湾总统府发言人丁允恭表示，文化无国界，艺术更不应该有政治藩篱，无论持任何理由，阻止艺文工作者参与金马奖这样鼓励自由创作、欢迎多元观点的电影界盛会，都不是聪明的决定。

据中时电子报报道，丁允恭说，这不但是对中国大陆优秀电影人的伤害，更无益于两岸的正向交流，一如禁止年轻人来台自由行，一直到禁止在未来几个月收看娱乐性节目，大陆政府这一系列的禁令，对人民非常不公平，把自己向着世界透光的窗户一扇扇关上，令人忧心，也让人对大陆人民感到不舍。