台湾清晨两次强震 全台有感

台湾今天（8日）清晨两连震，5点28分左右，东部海域发生规模6.0地震。7点2分左右在宜兰又发生规模4.6地震。台湾中央气象局表示，两者是独立的地震，属正常能量释放。

综合《自由时报》及《联合报》报道，台湾中央气象局清晨发出地震警报，清晨5点28分左右，在东部海域发生规模6.0地震。

地震发生时，几乎全台都有摇晃现象，不少民众都在睡梦中被吓醒，超商的物品也掉落一地。

此次地震震央在北纬24.43度，东经121.91度，即宜兰县政府南偏东方36.5公里的台湾东部海域，深度为22.5公里，属于极浅层地震。

随后在上午7时2分，宜兰县政府南偏东方14.8公里（宜兰县苏澳镇），又发生芮氏规模4.6小型地震，地震深度66.4公里，震度3级以上。

地震测报中心主任陈国昌说，宜兰地震并非前面那起的余震，前者是南宜兰构造破碎带引起，宜兰地震是隐没带地震，是独立的地震，属正常能量释放。

目前已知宜兰、新北、台北等市部分地区出现停电状况。台中南区高苑路及南平路口地面隆起大小约3平方公尺，造成瓦斯漏气。

台国防部已成立灾害应变中心，空勤总队也起飞进行空勘。

台气象局提醒沿岸地区应防海水位突变。