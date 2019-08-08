律师：找到章莹颖遗骸的可能性微乎其微

中国访美学者章莹颖的家人及律师7日在美国伊利诺伊州香槟-厄巴纳举行记者会。律师表示，找到遗骸的可能性微乎其微。

据中新社报道，当地媒体《新闻公报》报道称，当日上午10时，记者会在章莹颖家属代理律师史蒂夫·贝克特的办公室举行。会议约半小时后，章母离开了房间，泣不成声。贝克特说，今天是她第一次听到女儿遗骸的细节。

贝克特向章莹颖的家人、媒体介绍说，据克里斯滕森辩护律师提供的材料显示，罪犯在其位于香槟市的公寓外将章莹颖的遗体分装至三个垃圾袋，之后他将垃圾袋丢弃在公寓楼外的垃圾箱内。

2017年6月，26岁的章莹颖在伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校(UIUC)交流学习。6月9日下午2时4分，她坐上一辆黑色土星轿车后失踪。美国联邦调查局(FBI)于6月30日宣布逮捕克里斯滕森。

材料显示，克里斯滕森对其公寓、车辆进行了大量的清洁工作，并在案发后第三日，将章莹颖的个人物品与他用来掩盖谋杀的清洁用品放入一个行李袋中。他开车到该大学附近，并将这些物品分别抛弃到不同的垃圾箱内。

该份材料称，2017年6月13日，罪犯丢弃的一部分残骸被运至该州中部弗米利恩郡的垃圾填埋场。

贝克特表示，两年过去了，如今要在垃圾填埋场找到遗体残骸的可能性微乎其微。因此，目前尚未对该垃圾场进行任何搜查。

据当地媒体WTTW报道，贝克特在记者会上指出，克里斯滕森的律师没有提起上诉，这意味着案件已经结束，罪犯将在美国联邦监狱度过余生。他说，有关章莹颖下落的信息是根据豁免权由辩方律师提供给检方的，不能用于法庭的审判和量刑阶段。

