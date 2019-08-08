白宫下令禁政府部门买华为等电信设备

（早报讯）美国政府周三颁布临时规定，禁止联邦机构及承包商采购包括华为公司在内的五家中国企业电信设备。这项临时规定将从8月13日起生效。

这项公告主要是禁止各联邦机构采购或取得、延长或续约，被禁的企业包括华为、中兴、海康威视、大华科技及海能达五家中国企业。

美国之音报道，美国国防部、总务署（GSA）和宇航局将依循2019财政年度国防授权法，修订联邦采购条例。2019财政年度国防授权法以涉及国家安全为由，禁止美国联邦政府经费采购特定通信业者产品。

白宫管理和预算办公室发言人伍德7日在一份声明中说：“政府对保卫我们的国家免受外国对手的影响有着强有力的承诺，并且在实施针对包括华为设备在内的中国通信和视频监控设备禁令的问题上，完全遵照国会的指示。”

今年5月，美国商务部以国安疑虑为由，将华为列入“实体清单”，若无特别许可，美国企业不能向名单上的实体出售零组件。不过，美国总统特朗普为重启中美贸易谈判，于6月与中国国家主席习近平在日本会晤后表示，允许美国企业向华为销售产品。然而，过去几天中美贸易战火升温，最新一轮在上海举行的贸易谈判无果，让特朗普再宣布对中国进口商品加征关税，引起中方暂停采购美国农产品等反击措施。