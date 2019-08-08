中国稀土协会：坚决维护中国稀土的全球战略地位

中国稀土行业协会表示，要进一步扩大国内市场，维护中国稀土在全球的战略地位。

据路透社报道，该协会周三（7日）的新闻稿称，要调整结构、扩大开放，积极拓展海外市场，还要进一步扩大国内市场。维护中国稀土在全球的战略地位。

该协会秘书处召开专题工作会议指出，会议针对当前中美贸易摩擦给中国稀土行业、产业、企业带来的影响以及稀土行业、产业、企业如何积极应对进行了深入的分析和讨论。

新闻稿称，稀土是重要的战略资源，其特性决定了它的重要用途得以充分体现，要深刻认识中国在稀土资源、稀土冶炼分离、稀土功能材料等方面，经过多年不懈努力所形成的优势。

新闻稿还表示，“要保持定力、坚定信心、坚定不移做好行业自己的事情，坚决支持国家针对美方加征输美中国产品关税所采取的积极应对和反制措施，坚决维护国家的核心利益、坚决维护我国人民的根本利益。”

路透社评论称，中美之间的紧张关系不断升级，令人担忧中国可能利用其主宰稀土供应的有利地位，作为在两国贸易战中讨价还价的重要筹码。

2019年5月10日，美国对中国2000亿美元(2765.96亿新币)输美商品开始加征25%关税。特朗普今年8月1日又宣称，要从9月1日起对中国出口美国剩余3000亿美元商品加征10％的关税。