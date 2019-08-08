消息人士：林郑10月施政报告将有“大手笔”政策

修订《逃犯条例》的风波触发满城风雨，香港政府将如何缓和局势成为焦点。中联办和港澳办昨天举办香港局势座谈会。有与会人士透露，该会议触及香港特首林郑月娥10月的施政报告。消息人士表示施政报告将有“大手笔”政策，而且“含金量很高”。

据香港01报道，中国中央政府驻香港特别行政区联络办公室和中国国务院港澳事务办公室昨日（7日）向550多名港区全国人大代表、全国政协委员、省级政协常委、部分建制派立法会议员等，传递中央政府对香港最新局势的立场和想法。

有与会人士称，会上除了提及中央政府大精神，还触及林郑10月的施政报告。

该与会人士引述中联办主任王志民的话称，林郑会在10月施政报告中出大手笔政策，强调措施“含金量很高”，且能解决多年积聚下来的民生问题。

该名与会者估计，“含金量很高”是暗示政策涉及重大福利政策改革，补助金额可能很高。

关于10月的施政报告的内容，没有出现在中国外交部驻香港特派员公署的新闻稿中。

新闻稿表示，王志民在会上提出四个希望，包括维护特区政府的管治权威，支持警队果断严正执法，组织和参与改善社会氛围、提升社会正能量的各类活动，以及做好青年工作。