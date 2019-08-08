人民币中间价破七 境内外即期汇率反弹

境内外人民币即期汇率跌破七元大关三天后，中国央行每日发布的人民币中间价也在周四破七。

据彭博社报道，人民币中间价周四（8日）报7.0039，2008年以来首次弱于七元整数关口，但强于彭博对机构人士进行调查的预测均值7.0156。

中间价突破七元心理关口后，并未触发即期市场新一轮贬值走势。中间价公布后，离岸人民币汇率在瞬时下挫后即反转走强，在岸汇率开盘后亦走强。

即期汇率在中间价破位后不跌反升，在一定程度上，符合官方对近期汇率贬值压力已有释放的判断。市场此前预期，中国官方可能会让中间价继续守住七元，借此释放控制人民币贬值节奏的信号。

周三晚，中国国家外汇管理局新闻发言人王春英表示，近期美国升级贸易摩擦对人民币汇率形成的冲击，市场已做出了充分的反应，并将在合理均衡的水平上保持基本稳定。她还称，外汇局将继续保持外汇管理政策的连续性、稳定性，中国将持续营造良好的投资环境。

西太平洋银行亚洲宏观策略主管Frances Cheung表示，当汇率破七后，中间价破七是时间问题。今天的中间价还是温和强于预期，周一以来的中间价暗示中国央行不介意人民币破位，但是希望缓和市场波动。人民币贬值压力依然存在，关税对贸易有持续影响。