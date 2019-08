台湾“云峰”中程导弹量产启动

台湾中山科学研究院(中科院)启动研发多年的“云峰飞弹”量产计划,有媒体分析,该中程飞弹会对中国大陆的诸多基地、港口和设施造成威胁。

据《上报》报导,台湾中科院8月1日成立“擎天计划室”,启动射程1500公里的云峰中程飞弹的10套机动系统与20枚战备弹的量产。这是中科院各计划室之中的“重中之重”。

台湾射程1000公里以上的火箭载具的研发,历经李登辉、陈水扁、马英九三位台湾总统执政时期,分别以“擎天”、“擎升” 、“层系”、“擎扬”等专案,以接棒方式完成中程地对地飞弹研发计划。

“擎扬”专案于2020年结案,云峰中程飞弹在马英九执政期间的2014年完成了最终测评。

美国网站《国家利益》(The National Interest)分析表示,根据华盛顿特区战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies in Washington)的数据,云峰中程飞弹可以飞行1200英里(1932公里)。

该分析文章称,中国大陆对台湾部署的很多基地设施都在云峰飞弹的射程内,该飞弹对可对诸多大陆的基地、港口和设施造成威胁。

文章表示,虽然台湾拥有这些飞弹,但无法改变两岸军事失衡的事实。几十年来,中国大陆经济规模达到台湾的20倍。据了解,大陆部署的射程可达台湾的飞弹超过1000枚。