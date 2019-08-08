以美元计价 中国7月出口增3.3%好过预期

中国海关总署今天（8日）发布了中国进出口贸易情况。

据中新网报道，中国海关统计，若以人民币计价，今年前七个月中国货物贸易进出口总值17.41万亿元（人民币，下同3.41万亿新币），比去年同期(下同)增长4.2%。

其中，出口9.48万亿元，增长6.7%；进口7.93万亿元，增长1.3%；贸易顺差1.55万亿元，扩大47.4%。

7月份，中国进出口总值2.74万亿元，增长5.7%。其中，出口1.53万亿元，增长10.3%；进口1.21万亿元，增长0.4%；贸易顺差3102.6亿元，扩大79%。

若按美元计价，今年前七个月，中国进出口总值2.56万亿美元，下降1.8%。其中，出口1.39万亿美元，增长0.6%；进口1.17万亿美元，下降4.5%；贸易顺差2256.9亿美元，扩大38.7%。

7月份，中国进出口总值3980亿美元，下降0.8%。其中，出口2215.3亿美元，增长3.3%；进口1764.7亿美元，下降5.6%；贸易顺差450.6亿美元，扩大63.9%。

中国海关表示，前七个月中国外贸进出口主要呈现五个特点。

第一，一般贸易增长且比重提升。前7个月中国一般贸易进出口10.4万亿元，增长5.7%，占外贸总值的59.8%。

第二、对欧盟、东盟和日本等主要市场进出口增长。前7个月，欧盟是中国第一大贸易伙伴，占中国外贸总值的15.6%。东盟是中国第二大贸易伙伴，贸易总值为2.35万亿元，增长11.3%，占外贸总值的13.5%。

美国是中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2.1万亿元，下降8.1%，占外贸总值的12%。其中，对美国出口1.62万亿元，下降2.1%；自美国进口4739.3亿元，下降24%；对美贸易顺差1.15万亿元，扩大11.1%。

第三，中国民营企业进出口快速增长，所占比重提升。前7个月，民营企业进出口7.31万亿元，增长11.8%，占外贸总值的42%，比去年同期提升2.9%。同期，外商投资企业进出口7.01万亿元，下降1.2%，占外贸总值的40.2%。其中，出口3.72万亿元，增长0.9%；进口3.29万亿元，下降3.5%。

第四、机电产品、劳动密集型产品出口均保持增长。

第五、原油、天然气等商品进口量增加，铁矿砂、大豆进口量减少，大宗商品进口均价涨跌互现。