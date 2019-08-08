中国央视主播点赞力挺香港光头警长

香港反修订《逃犯条例》引发的示威游行不断升级，暴力情况不断发生。北京时间8月7日，中国央视新闻主播海霞昨天（7日）在节目中点赞一名香港光头警长，表示警长的一段话让人心痛。

据香港01报道，“香港警察有能力处理这些暴徒，只恨他们也是中国人，打不是，不打也不是！真的很心痛！ ”央视新闻新媒体推出《主播说联播》，主播海霞昨天在节目中说：“这是香港光头警长刘Sir的一段话，让人心痛！刘Sir，我们挺你！”

海霞首先表示，“国务院港澳办负责人指出，当下，香港正面临回归以来最严峻的局面，香港的首要任务就是止暴制乱。”

她说：“在止暴制乱一线的是香港警察。近日，香港的光头警长刘Sir在网上爆红，但他的一段话更让人心痛。他说‘香港警察有能力处理这些暴徒，只恨他们也是中国人，打不是，不打也不是！真的很心痛！’因为你是同胞，我们才会守护相助。但如果你自己都不认为自己是中国人，那么等待你的暴行的必将是法律的收网。”

昨天是七夕，海霞称：这是一个关于爱的节日，警察的职责是守护家园、守护最爱的人。“香港警察，你们在一线守护社会安宁，14亿中国人就站在你们背后守护你们。刘Sir，我们挺你。”